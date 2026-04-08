Из-за паводка в Дагестане остаются подтопленными 1339 жилых домов - ВИДЕО

В Республике Дагестан остаются подтопленными 1 339 жилых домов и 1 664 приусадебных участка, расположенных в 8 населенных пунктах. Нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами, затоплены 90 участков автомобильных дорог, сообщили "Вести" в МЧС РФ.

В настоящее время в регионе открыты 16 пунктов временного размещения, в них находится 591 человек, из них 246 детей. Людям помогают психологи МЧС РФ и РСЧС. Дополнительные силы спасателей и подразделений пожарной охраны привлечены к оказанию помощи на проблемных участках.

Спасатели занимаются обходом жилых домов, расчисткой участков, доставкой продовольствия и воды. Людям помогают волонтеры. При помощи инженерной техники вывозится мусор.

Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения. Продолжается оценка нанесенного ущерба.