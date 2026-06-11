CNN: Тревога в Пентагоне была ложной - ОБНОВЛЕНО

Тревога, объявленная ранее в Пентагоне, была ложной.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По словам его источников, закрытие некоторых помещений и проведенная в здании американского военного ведомства частичная эвакуация "были вызваны ложной тревогой".

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил ТАСС, что системы Пентагона зафиксировали проблему с качеством воздуха. По его словам, в связи с этим в здании были приняты меры безопасности. Так Парнелл прокомментировал сообщение CNN о том, что "некоторые этажи и коридоры Пентагона закрыты, на других провели эвакуацию из-за инцидента с опасными веществами".

19:40

В Пентагоне закрыты некоторые этажи и коридоры.

Как сообщает CNN, причиной стал инцидент, связанный с возможным обнаружением опасных веществ.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что соответствующие системы «обнаружили проблему с качеством воздуха, которая требует принятия мер предосторожности до выяснения её характера и степени значимости».

«Министерство реализует необходимые меры безопасности, включая режим укрытия в затронутой зоне. Соответствующие службы работают над расследованием инцидента и оказанием помощи людям, находящимся в здании», — говорится в сообщении.