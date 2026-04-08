Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили укрепление партнёрства

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибихой.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы партнёрских отношений между странами, включая сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.