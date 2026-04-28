Трамп: Я всегда мечтал жить в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что «всегда мечтал» жить в Букингемском дворце — лондонской резиденции британских монархов.

Так он прокомментировал статью Daily Mail о том, что он является дальним родственником короля Великобритании Карла III.

По данным издания, Трамп и британский король могут быть дальними родственниками — «двоюродными братьями в пятнадцатом поколении»., так как имеют общего предка — дворянина, правнука короля Шотландии Якова II Джона Стюарта, жившего на рубеже XV—XVI вв. Мать Трампа Мэри Энн Маклеод — младшая из десяти детей в шотландской семье — эмигрировала в США до начала Второй мировой войны.

«Ух ты, как здорово. Всегда мечтал жить в Букингемском дворце!!! Я поговорю об этом с королем и королевой через несколько минут!!!», — написал Трамп.