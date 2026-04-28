Состоялась встреча командующих Сухопутными войсками Азербайджана и Турции - ФОТО

28 апреля заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем, совершающим визит в нашу страну.

Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева, почтена его светлая память. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера и шехидов, отдавших жизнь за Родину.

В ходе торжественной церемонии встречи командующие прошли перед строем почётного караула. Были исполнены Государственные гимны обеих стран.

На встрече был проведён обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения двустороннего военного сотрудничества.

Стороны особо подчеркнули значимость совместных, в том числе международных, учений с точки зрения повышения профессионализма, уровня знаний и навыков военнослужащих соответствующих видов войск обеих братских стран, был обсуждён и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.