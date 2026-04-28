Полномочия Госкомтаможни Азербайджана будут расширены

Полномочия Государственного таможенного комитета Азербайджана будут расширены.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенным в повестку заседания Милли Меджлиса 1 мая.

Документ предусматривает приведение кодекса в соответствие с рядом действующих законов, в том числе о лицензиях, проверках в сфере предпринимательства, персональных данных, административном производстве и продовольственной безопасности.

Таможенным органам хотят дать право обращаться в суд для временного ограничения выезда из страны участников внешней торговли при наличии таможенного долга, а также самостоятельно снимать это ограничение после его погашения.

Планируется расширить обмен информацией с таможенными органами других стран, включая данные по транзиту, что должно ускорить перевозки через территорию Азербайджана.

Также предлагается обязать таможенные органы в течение 3 рабочих дней предоставлять проверяемым лицам результаты выездного аудита и принятые решения.

Кроме того, вводится понятие "косвенное таможенное представительство" вместо "таможенного брокера". Для исполнения обязанностей таможенного представителя будет необходимо зарегистрироваться в соответствующем реестре. Это должно расширить возможности участников внешней торговли и усилить конкуренцию в сфере услуг.