First News Media18:30 - Сегодня
Азербайджанским военнослужащим будут выдаваться личные жетоны

Военнослужащих Армии Азербайджана планируется обеспечить личными жетонами.

Данный вопрос отражён в проекте изменений к законам «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе», включённом в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, назначенного на 1 мая.

Согласно проекту, военнослужащие будут обеспечиваться личными жетонами государственными органами, в которых они проходят службу, а также входящими в их структуру подразделениями.

Отмечается, что личный жетон — это опознавательный знак, предназначенный для установления личности военнослужащих в случае гибели, смерти или получения ими ранений (травм, контузий). Жетон будет содержать индивидуальный идентификационный номер и информацию о группе крови.

В документе подчёркивается, что при исполнении служебных обязанностей военнослужащие сталкиваются с различными рисками. В ходе боевых действий и других чрезвычайных ситуаций возможны случаи гибели, ранения или утраты возможности опознания. В таких условиях оперативное установление личности и своевременное оказание медицинской помощи, особенно с учётом данных о группе крови, имеет жизненно важное значение.

В связи с этим предлагается внедрить в законодательство понятие «личный жетон» и определить порядок его использования, опираясь на широко применяемую и доказавшую свою эффективность международную практику индивидуальной идентификации.

