Годовалому ребёнку, скончавшемуся в одной из столичных больниц, перед смертью был поставлен диагноз «чесотка» - ОБНОВЛЕНО

25 апреля около 11:00 новорождённый мальчик 2025 года рождения был доставлен бригадой скорой помощи в Детский кожно-венерологический диспансер № 1, входящий в структуру Бакинского главного центра здравоохранения.

Как передает Qafqazinfo, об этом сообщили в TƏBİB сообщили

По информации ведомства, ребёнку был поставлен диагноз «чесотка», после чего ему оказали необходимую медицинскую помощь. Лечение продолжилось во 2-м дерматовенерологическом отделении.

26 апреля примерно в 16:30 была констатирована биологическая смерть ребёнка.

Тело направлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия.

Отмечается, что данный случай в настоящее время расследуется Комиссией по оценке качества медицинских услуг и анализу летальных исходов в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB.

В Баку годовалый ребенок умер в больнице.

Как сообщает Report, Агагусейн Алиев (2025 г.р.) скончался в больнице Бинагадинского района Баку, куда был доставлен на обследование.

Сообщается, что младенец умер от пневмонии.

По факту проводится расследование.