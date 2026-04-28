В Азербайджане таможенные органы смогут выдавать акт проверки товаров в течение 2 дней

В Азербайджане таможенные органы смогут предоставлять акт о проверке товаров и транспортных средств без участия декларанта, владельца товара, других уполномоченных лиц или их представителей в течение 2 рабочих дней.

Как сообщает Report, вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенном в повестку заседания Милли Меджлиса 1 мая.

Документ предусматривает уточнение правил проведения камерального и выездного таможенного аудита, возможность оформления товаров в других местах по выбору декларанта с согласия таможни, а также расширение операций с упрощенным порядком оформления.

В законопроекте также предусмотрено регулирование срока аннулирования краткой импортной декларации (200 дней) в соответствии с международной практикой.