Трамп: великий день для мира во всем мире!

Президент США Дональд Трамп после договоренности с Ираном о двухнедельном перемирии объявил «великий день для мира во всем мире!».

«Великий день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, с них хватит! И со всех остальных — тоже!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он пообещал, что США «помогут с заторами на пути движения в Ормузском проливе».

«Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги», — подчеркнул Трамп.

Вместе с тем глава Белого дома отметил, что Иран «может начинать процесс восстановления».

«Мы будем загружаться припасами всех видов и просто „находиться неподалеку“, чтобы убедиться, что всё идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Как и то, что мы сейчас наблюдаем в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!» — резюмировал американский лидер.