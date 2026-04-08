First News Media10:45 - Сегодня
Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне на фоне критики НАТО американским президентом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте начнет в среду свой визит в США, который продлится до 12 апреля, сообщила штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

«Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом», — говорится в пресс-релизе организации.

В нем также сообщается, что 9 апреля Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом фонда президента Рональда Рейгана.

С 10 по 12 апреля генсек НАТО будет участвовать в конференции Бильдербергского клуба.

Встречи Рютте с руководством США состоятся на фоне неоднократной и жесткой критики со стороны Трампа позиции европейских союзников по НАТО за отказ участвовать в военных действиях на Ближнем Востоке, предпринятых Соединенными Штатами и Израилем.

Американский президент заявлял, что может сократить расходы на НАТО. Он критиковал союзников за нежелание участвовать в операциях по обеспечению судоходства в Ормузском проливе и грозил прекратить поставки оружия для Украины через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), финансируемый Европой.

По мнению Трампа, НАТО запятнала свою репутацию, отказавшись помогать США разблокировать Ормузский пролив.

«Этот след никогда не исчезнет из моей памяти», — сказал он 6 апреля в Белом доме, комментируя реакцию НАТО на просьбу США помочь в разблокировке Ормузского пролива.

Трамп подчеркнул, что «очень разочарован» альянсом. «Они сначала говорили: мы сделаем это, мы сделаем то... Но на самом деле они изо всех сил старались не помогать нам», — отметил он.

При этом президент повторил, что Россия не опасается НАТО, и снова назвал альянс «бумажным тигром».

Однако генсека НАТО Рютте он назвал «отличным парнем» и добавил, что тот приедет на встречу 8 апреля.

Источник: Интерфакс

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

