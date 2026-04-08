Азербайджан — один из основных наших партнеров, заявил министр промышленности Беларуси

Азербайджан является одним из ключевых партнеров Беларуси, заявил министр промышленности республики Андрей Кузнецов в интервью Trend.

По его словам, подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси Минского автомобильного завода (МАЗ) на Гянджинском автомобильном заводе стало очередным шагом в развитии взаимовыгодного сотрудничества между странами.

«Белорусская техника хорошо зарекомендовала себя на рынке Азербайджана. Сейчас подписан контракт на поставку 100 машинокомплектов, из которых мы совместно произведем коммунальные машины для нужд Азербайджана. Это еще один шаг к укреплению нашего сотрудничества», — отметил министр.

Сегодня в Минске состоялось подписание соглашения между главой Наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод», депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Ханларом Фатиевым и генеральным директором ОАО «МАЗ» Валерием Иванковичем.

Данное соглашение заключено в рамках реализации поручений президентов Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, данных во время государственного визита главы Беларуси в Азербайджан.

«За последние три года мы удвоили наш товарооборот и создали совместные предприятия, которые будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений. Наши связи с Азербайджаном успешно укрепляются. У нас отличные показатели по Минскому тракторному заводу, а также продолжается плодотворное сотрудничество с Минским автомобильным заводом», — добавил Андрей Кузнецов.

Коммунальная техника, производимая в рамках сотрудничества Гянджинского автомобильного завода и МАЗ, оснащается современным оборудованием, разработанным и собранным в Гяндже. Она предназначена для обслуживания городской инфраструктуры по всей территории Азербайджана и способствует обновлению коммунального парка страны.