Азербайджанская нефть подешевела
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,73 доллара США, или на 1,7%, составив 100,57 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 1,69 доллара США, или на 1,7%, и составила 98,38 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,39 доллара США, или на 3,1%, составив 73,87 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,79 доллара США, или на 2,8%, составив 96,80 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.