Азербайджанская нефть подешевела

First News Media10:45 - Сегодня
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,73 доллара США, или на 1,7%, составив 100,57 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 1,69 доллара США, или на 1,7%, и составила 98,38 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,39 доллара США, или на 3,1%, составив 73,87 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,79 доллара США, или на 2,8%, составив 96,80 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
12 / 05 / 2026, 17:02
07 / 05 / 2026, 16:57
23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25