В Баку временно ограничат движение транспорта на ряде улиц и проспектов

В ночь с 11 на 12 апреля, в период с 01:30 до 03:30, на ряде центральных улиц и проспектов Баку будет временно ограничено движение транспорта.

Как сообщили 1news.az в Организационном комитете, мониторинг движения транспортных средств по установленным маршрутам проводится в целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

В связи с этим Азербайджанская операционная компания WUF13 совместно с профильными структурами проведет мониторинг, в рамках которого предусмотрено временное ограничение движения в указанные ночные часы.

Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинской развязки), улицы Мехти Гусейна, Рихарда Зорге, Зарифы Алиевой, проспект Ходжалы, а также направления к месту проведения мероприятия - Бакинскому олимпийскому стадиону. Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои маршруты, учитывать возможную плотность транспортного потока и пользоваться альтернативными дорогами.

Отмечается, что экспресс-автобусы, курсирующие между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, продолжат работу в обычном режиме без каких-либо препятствий.

Напомним, что подобный мониторинг транспортного движения успешно применялся в Азербайджане на протяжении последних десяти лет в рамках подготовки к ряду других глобальных мероприятий.