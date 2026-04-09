В Баку временно перекроют некоторые дороги

На некоторых дорогах столицы в ночное время будут проведены ремонтные работы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках подготовительных работ к XIII сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), а также в целях обеспечения комфортного и безопасного движения граждан на ряде дорог Баку будет осуществлен ремонт.

С учетом эксплуатационного состояния дорожного покрытия работы планируется провести на путепроводе, ведущем с проспекта Гейдара Алиева на проспект Бабека, а также на проспекте Зии Буниятова в направлении станции метро «Кероглу». Работы пройдут с 23:00 9 апреля до 07:00 10 апреля и с 23:00 10 апреля до 07:00 11 апреля.

В указанные даты движение транспортных средств на путепроводе с проспекта Гейдара Алиева на проспект Бабека будет полностью ограничено, а на проспекте Зии Буниятова в направлении станции метро «Кёроглу» движение будет ограничено частично. Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные пути в соответствии с направлениями движения.