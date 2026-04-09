Рютте согласился, что некоторые страны НАТО провалили испытание со стороны США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что некоторые страны Североатлантического альянса действительно провалили испытание со стороны США.
Такую позицию он высказал в интервью телекомпании CNN по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
«Некоторые из них — да. Но большинство европейских стран сделало то, что обещало ранее в подобных случаях, и мы обсудили это сегодня», — заявил Рютте, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с оценкой президента США.
Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, американский лидер считает, что война США и Израиля с Ираном стала испытанием для НАТО, провалившей этот тест.
Источник: ТАСС
