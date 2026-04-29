В Баку теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте иностранными банковскими картами

First News Media18:25 - Сегодня
В Баку теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте иностранными банковскими картами

В Баку внедрили систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте с использованием банковских карт иностранных эмитентов на базе технологии NFC.

Как сообщили в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), нововведение позволяет иностранным гражданам и туристам оплачивать поездки напрямую своими международными картами — без необходимости приобретать местные проездные или платёжные средства. Ранее такая функция была доступна только для карт азербайджанских банков.

Внедрение NFC-оплаты началось в прошлом году. Сегодня система действует не только в Баку, но и в Гянджа, а также на маршрутах Баку–Сумгайыт.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50