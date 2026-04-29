В Баку теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте иностранными банковскими картами

В Баку внедрили систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте с использованием банковских карт иностранных эмитентов на базе технологии NFC.

Как сообщили в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), нововведение позволяет иностранным гражданам и туристам оплачивать поездки напрямую своими международными картами — без необходимости приобретать местные проездные или платёжные средства. Ранее такая функция была доступна только для карт азербайджанских банков.

Внедрение NFC-оплаты началось в прошлом году. Сегодня система действует не только в Баку, но и в Гянджа, а также на маршрутах Баку–Сумгайыт.