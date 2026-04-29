В Баку задержаны воры, промышлявшие кражами из машин и хранившие метамфетамин

28 апреля на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района из автомобиля марки «KIA», принадлежащего одному из местных жителей, были похищены ценные вещи.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП, были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления: 37-летний Махир Мамедов и 28-летний Эльвин Мехтиев. Отмечается, что оба задержанных ранее уже были судимы, а один из них находился в розыске за другие преступления, передает 1news.az.

Момент совершения кражи из автомобиля был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

В ходе расследования было установлено, что задержанные причастны к еще одной краже на территории столицы. Из другого автомобиля марки «KIA» они похитили кошелек, в котором находились 270 манатов, банковские карты и документы. Кроме того, при обыске у них было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин, которое они приобрели для личного потребления.

По данному факту продолжается расследование.