В школах искусств и музыкальных школах вводится сертификация педагогов

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Трудовой кодекс и закон «Об образовании».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, оценка теоретических и практических знаний педагогов, работающих в детских музыкальных школах, школах искусств, художественных школах и других подобных государственных учебных заведениях системы Министерства культуры, теперь будет проводиться на основе сертификации по специальным правилам, а не путем аттестации.

Переход к сертификационным экзаменам вместо аттестации обеспечит прозрачность процесса, сопоставимость результатов и их высокую надежность, что в конечном итоге послужит развитию сети этих учебных заведений и повышению качества образования. Кроме того, процесс сертификации предполагает регулярное обновление специальных знаний, что станет стимулом для непрерывного профессионального развития и совершенствования навыков учителей.

Согласно указу главы государства, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить правила сертификации педагогов указанных государственных учреждений и проинформировать об этом Президента Азербайджана.