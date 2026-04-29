Государственная стратегия восстановления: как Азербайджан реагирует на природные угрозы

В марте и апреле этого года Азербайджан столкнулся с серьезным природным вызовом, ставшим настоящим испытанием для коммунальных служб страны.

В результате обильных осадков, значительно превысивших климатическую норму, Баку и регионы республики оказались охвачены селевыми потоками – в ряде случаев разрушительными.

Стихийное бедствие нанесло большой ущерб жилому фонду, привело к частичному уничтожению сельскохозяйственных угодий и деформации дорожной инфраструктуры, обеспечивающей жизненно важную связь между населенными пунктами.

Масштабы спасательных операций потребовали экстренной мобилизации ресурсов практически всех профильных государственных органов. В едином оперативном контуре, демонстрируя высокую слаженность, работали подразделения МЧС, МВД, медицинские службы и представители местных исполнительных властей. Это четкое взаимодействие позволило оперативно эвакуировать людей из зон риска, сохранив самое ценное - человеческие жизни.

Логическим продолжением этих экстренных мер стало стратегическое решение руководства страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 28 апреля Распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с опасными и вредными последствиями селей и наводнений.

Решение принято в целях обеспечения непрерывности работ по устранению последствий ущерба, причиненного ливнями и вызванными ими селевыми водами как в столице, так и в регионах, а также для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

На эти цели из государственного бюджета выделено в общей сложности 85 869 260 ман, в том числе 8 876 210 ман - Министерству по чрезвычайным ситуациям, 1 437 315 ман - Исполнительной власти города Баку, 21 443 875 ман - Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, 39 103 600 ман - Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана и 15 008 260 ман - Открытому акционерному обществу «Азеришыг».

Распределение выделенных средств будет осуществляться по нескольким ключевым направлениям. В первую очередь, средства направляются на капитальное восстановление жилого фонда: в домах, пострадавших от подтоплений, будут проведены ремонтно-восстановительные работы, а для семей, чье жилье признано аварийным, начнется строительство новых современных домов.

Особое внимание уделяется инфраструктурному каркасу: будет проведена полная ревизия и ремонт размытых дорожных участков, восстановлена стабильная подача электроэнергии и очищены системы водоснабжения. Кроме того, предусмотрен механизм прямых компенсационных выплат, призванный оперативно покрыть расходы граждан на приобретение предметов первой необходимости и базовое обустройство быта. Такой комплексный подход не только устраняет физические последствия стихии, но и выступает гарантом социального благополучия, возвращая людям чувство уверенности и стабильности.

В моменты тяжелых испытаний, когда природная стихия нарушает привычный уклад жизни, на прочность проверяется обязательство государства защищать своего гражданина. Произошедшие события в очередной раз подтвердили, что в Азербайджане этот принцип является не просто декларацией, а реально действующим механизмом. Ни один человек, столкнувшийся с бедой, не остается наедине со своими проблемами.

Государство занимается не только восстановлением поврежденной инфраструктуры, но и оказывает поддержку пострадавшим жителям. Помощь предоставляется как в столице, так и в регионах.

Такой подход направлен на то, чтобы люди быстрее возвращались к нормальной жизни и чувствовали, что в сложной ситуации они не остаются без внимания и поддержки со стороны государственных структур.

Практическое наполнение этой политики в данном случае воплощается в конкретных мерах:

Адресная социальная поддержка в Баку: Жильцам снесенного индивидуального жилого дома в поселке Кешля Хатаинского района (ул. Р. Багирова, 36/12 «б») будет выплачена единовременная материальная помощь. Помимо этого, в поселке Кешля гражданам, чьи дома пришли в непригодное состояние в результате сильных дождей, будет оказана помощь.

Восстановление транспортного сообщения: В ряде северных районов Азербайджана развернутся масштабные работы по ремонту автомобильных дорог, поврежденных наводнениями. Особое внимание будет уделено восстановлению мостов: так, в Гарадагском районе, на 13-м километре дороги Сангачал -Чейилдаг, вместо разрушенного сооружения будет возведен полностью новый мост.

Ремонт городских коммуникаций: В Сабунчинском районе Баку специалисты приступят к устранению последствий обрушения внутреннего канализационного коллектора в тоннеле на улице А. Асадуллаева.

Гидротехническая защита регионов: Для предотвращения будущих угроз на реках страны начнется строительство новых дамб. Работы пройдут на реке Девечичай в Шабране, на участках реки Агсучай (в городе Агсу и селе Машадганлы), на реке Гарачай в Губе, на реках Гусарчай и Гарачай в Хачмазе, а также на реке Пенсерчай в Астаринском районе.

Предупреждение селевой опасности: В четырех районах столицы - Сураханском, Сабаильском, Бинагадинском и Хатаинском - будут построены специальные опорные стены, призванные минимизировать риски в случае возникновения селей и наводнений.

В совокупности эти меры демонстрируют комплексный подход, когда оперативное устранение текущего ущерба сочетается со стратегическим укреплением безопасности всей страны.

Мировой опыт показывает, что преодоление последствий стихийных бедствий часто сопряжено с длительными ожиданиями и нехваткой ресурсов. Однако Азербайджан демонстрирует принципиально иной стандарт: здесь по прямому распоряжению главы государства помощь оказывается мгновенно. Оперативный старт восстановительных процессов - это не просто организационный успех, а прямое свидетельство того, что нужды обычных людей находятся в центре государственной политики.

Государственная программа восстановления предусматривает системный подход к безопасности всех регионов. Помимо компенсации нанесенного ущерба, приоритетное значение отдается превентивному строительству. В частности, запланированы работы по гидротехническому укреплению территорий и совершенствованию систем водоотведения. Эти меры продиктованы необходимостью адаптации к глобальным климатическим изменениям и направлены на минимизацию рисков возникновения подобных чрезвычайных ситуаций в долгосрочной перспективе.

Таким образом, распоряжение Ильхама Алиева от 28 апреля 2026 года закрепляет конкретные меры по ликвидации последствий стихии. Выделенные 85 миллионов манатов направлены на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь тем, чья повседневная жизнь оказалась нарушена.

За этими цифрами - вполне реальные задачи: отремонтированные дома, восстановленные дороги, возможность для людей быстрее вернуться к привычному укладу. Одновременно предпринимаются шаги, чтобы в будущем подобные ситуации не приводили к таким же последствиям.

В конечном счете речь идет о простом и понятном результате - чтобы люди чувствовали, что их проблемы не остаются без внимания и решения.