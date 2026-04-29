В МИД Ирана заявили, что война с США еще не окончена

Конфликт Ирана с США и Израилем не окончен, исламская республика продолжает занимать оборонительную позицию на всех направлениях.

Об этом заявил замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.

«Я думаю, сложно сказать, что война окончена. Пока война не закончится на всех фронтах, мир не может быть гарантирован. И поэтому, я думаю, Иран не может рисковать своей национальной безопасностью. Иран будет продолжать оставаться в состоянии повышенной готовности и [занимать] оборонительную позицию на различных фронтах», - сказал дипломат на площадке Института политических и международных исследований (IPIS) - аналитического центра при МИД Ирана. Он отметил, что цель исламской республики заключается в том, чтобы «нанести поражение агрессору», не дав США «достичь каких-либо своих целей внутри Ирана».

По его словам, в настоящее время необходимо «сосредоточиться на прекращении этой войны <...> и устранении ее первопричин». «И мы будем заниматься этим, как мы и предлагали [на переговорах] в Исламабаде и после», - сказал Саид Хатибзаде.

Он подчеркнул, что Иран после начала нового витка эскалации в результате ударов США и Израиля решил «раз и навсегда» положить конец многолетнему американскому давлению.

«После 12-дневной войны (в июне 2025 года – ред.) <...> я утверждал, что, если что-то подобное повторится, Иран не будет действовать сдержанно, взвешенно, предсказуемо, потому что война за существование будет другой войной <...>, и это произошло. <...> Иран решил раз и навсегда положить конец этой агрессии, которую американцы начали много десятилетий назад, не простив иранцев за Исламскую революцию 1979 года, в результате которой они были изгнаны из Ирана», - сказал дипломат.

