В Сабирабаде произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги, проходящем через село Гаратепе.

В результате столкновения автомобилей марок «ВАЗ-2107» и «Vita» пострадали жители города Баку: Илькана Гахраман гызы Гахраманова (1998 г.р.), Мехди Нуреддин оглу Гахраманов (2022 г.р.), а также еще один человек, личность которого в настоящее время устанавливается.

Пострадавшие были доставлены в Сабирабадскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.