Что стало причиной разрушения фрагмента стены в Ичеришехер? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Согласно информации, поступившей из Управления Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, сегодня около 05:00 утра на улице Кичик Гала, на участке пересечения башен №13-14, было зафиксировано частичное осыпание (эрозия) небольшого фрагмента исторической Крепостной стены.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ведомства, согласно предварительному заключению специалистов, основной причиной осыпания стали сырость, вызванная непрекращающимися в последние дни атмосферными осадками, а также процессы естественной эрозии.

Сразу после происшествия Управлением были приняты оперативные меры: данная территория взята под полный контроль, предприняты необходимые превентивные шаги для обеспечения безопасности граждан. В настоящее время начаты работы по устранению последствий инцидента на данном участке исторического памятника.

Сохранение исторического наследия и безопасность граждан являются приоритетными задачами в деятельности Управления, и данный процесс находится под постоянным контролем.