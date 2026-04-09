Израиль выразил недовольство подходом США к организации перемирия с Ираном

Руководство Израиля оказалось крайне недовольным подходом США к организации перемирия с Ираном, поскольку Вашингтон уведомил еврейское государство о прекращении огня в последний момент и без предварительных консультаций.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, президент США Дональд Трамп незадолго до объявления перемирия позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и поставил его перед фактом, не координируя свои действия относительно прекращения огня. Тем не менее Израиль в ходе диалога согласился участвовать в перемирии.

В то же время власти Израиля выражали недовольство изначальными требованиями включить в режим прекращения огня также и Ливан. В результате еврейское государство публично заявило, что не намерено останавливать там боевые действия против движения "Хезболлах".

Источник: ТАСС