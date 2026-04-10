Жители ряда сел южного региона временно останутся без электричества

Сегодня на территориях Билясуварской, Лянкяранской и Ярдымлинской электросетей будут проведены ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ.

Как сообщает 1news.az, об этом передает «Azərişıq».

Было отмечено, что, в связи с этим с 10:00 до 13:00 в селах Сютамюрдов и Веляди Лянкяранского района, с 10:30 до 14:00 в селе Хырмандалы Билясуварского района, а также с 14:00 до 16:00 в селах Деллекли, Гавран, Остайыр и на территории города Ярдымлы возникнут ограничения в подаче электроэнергии.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.