Развивается военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем

В целях расширения двустороннего военного сотрудничества делегация министерства обороны совершила визит в Китайскую Народную Республику.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита в Главном управлении международного военного сотрудничества министерства национальной обороны Китайской Народной Республики состоялась рабочая встреча, посвященная обсуждению перспектив военного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и потенциальные возможности развития двустороннего военного сотрудничества, а также планы на будущее, был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Стороны положительно оценили выполнение мероприятий, предусмотренных планом военного сотрудничества за прошлый год, и обсудили вопросы реализации запланированных мероприятий на текущий год. В ходе встречи было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем является полезным с точки зрения обмена опытом и информацией.

Отметим, что основная цель рабочей встречи состоит в дальнейшем укреплении связей между оборонными ведомствами двух стран и расширении взаимного сотрудничества.

Развивается военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем

