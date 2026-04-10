ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море - ВИДЕО

Украинские Силы обороны поразили две российские буровые платформы в Каспийском море, которые обеспечивали топливом войска РФ.

Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Силы Специальных Операций (ССО) ВСУ.

Как сообщили военные, в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты на шельфе Каспийского моря. Операция была проведена в рамках стратегии по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.

По предварительным данным, под удар попали ледостойкие стационарные платформы (ЛСП-2) на месторождении имени В. Грайфера и (ЛСП-1) на месторождении имени Юрия Корчагина.

В ССО отметили, что буровые платформы принадлежат российской компании "Лукойл".

Эти объекты расположены на севере Каспийского моря, на расстоянии почти 1 000 км от линии фронта. Платформы являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами армии РФ.