 Азербайджанские деятели кино бойкотируют выборы на пост председателя Союза кинематографистов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Азербайджанские деятели кино бойкотируют выборы на пост председателя Союза кинематографистов - ФОТО

Феликс Вишневецкий17:47 - Сегодня
Азербайджанские деятели кино бойкотируют выборы на пост председателя Союза кинематографистов - ФОТО

Завтра, 26 мая, в Союзе кинематографистов Азербайджана (СКА) будет избран новый председатель, на пост которого претендуют два кандидата – народная артистка Шафига Мамедова и режиссер Али Иса Джаббаров.

Отметим, что в данный момент режиссер А.И.Джаббаров занимает пост исполнительного секретаря СКА, а Ш.Мамедова – временного руководителя. 

На фоне приближающихся выборов в СКА сегодня члены Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана», а также другие видные деятели азербайджанской киноиндустрии опубликовали совместное заявление, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

В заявлении отмечается, что после скоропостижной кончины председателя Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана», народного артиста Расима Балаева возникла необходимость избрания нового руководителя СКА и подчеркивается следующее:

«На заседании Правления Союза, состоявшемся 8 мая 2026 года, было принято решение о проведении внеочередного общего собрания 26 мая 2026 года для избрания нового председателя, а также о выдвижении двух кандидатов на эту должность. Секретариату Правления поручено решить организационные вопросы, связанные с подготовкой к собранию. Однако за прошедший после заседания период необходимые правовые процедуры и требования законодательства не были соблюдены точно и прозрачно, в результате чего возникли неопределённость, недостаток информации и непрозрачная обстановка. Всем членам Союза не были заранее направлены повестка дня собрания и сведения о кандидатах на должность председателя.

Кроме того, один из членов Правления, то есть исполнительного органа, представляющийся как «исполнительный секретарь», после смерти Расима Балаева фактически присвоил полномочия Правления и осуществлял фактическое руководство СКА. Несмотря на это, он не включил в повестку собрания вопрос отчёта о деятельности СКА, а также, более того, готовится выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя».

На фото Шафига Мамедова (слева) и Али Иса Джаббаров (справа)

В заявлении подчеркивается, что таким образом, в нарушение требований Закона «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» и устава Союза, членам организации не была предоставлена полная информация о повестке дня собрания, повестка не была раскрыта в прозрачной форме, а процедурные правила подготовки к собранию не были соблюдены: «Также отмечается, что существуют неточные и противоречивые данные об общем количестве членов СКА. Официального единого реестра членов не ведётся. Тем не менее, несмотря на это и без уточнения полного списка и числа членов, на завтра запланировано проведение собрания. Подобная ситуация расценивается как грубое нарушение базовых прав членов Союза на участие в управлении организацией, как попытка создания искусственного перевеса участников в нелегитимном собрании и установления контроля над управлением».

В заявлении отмечается, что существуют серьёзные опасения относительно того, что на завтрашнем собрании отдельные лица попытаются получить дополнительные полномочия путём внесения изменений в устав СКА: «Кроме того, в настоящее время возникла острая необходимость в всесторонней проверке деятельности СКА. В таких условиях проведение выборов в спешке, без должной подготовки и с нарушением требований законодательства и устава вызывает серьёзные сомнения в их прозрачности, что может нанести значительный ущерб деятельности СКА, а также в целом нашему киноискусству и культурной сфере».

Отмечается, что члены СКА и другие видные деятели кино заявляют, что созыв внеочередного общего собрания, запланированного на 26 мая 2026 года в городе Баку, был осуществлён с нарушением законодательства Азербайджанской Республики и устава СКА, данное собрание является нелегитимным, а решения, принятые на нём, не будут иметь юридической силы.

«Мы выражаем протест против подобных шагов, которые могут нанести ущерб азербайджанской киносфере и нашей национальной культуре. Члены Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана», а также другие видные деятели кино заявляют, что запланированное на завтра внеочередное Общее собрание, являясь нелегитимным и незаконным, должно быть отложено и повторно созвано в соответствии с требованиями законодательства и устава Союза. В этой связи мы обращаемся к соответствующим государственным органам с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять меры в соответствии с законодательством», - отмечается в заявлении.

Ниже представлен список членов Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана» и других выдающихся деятелей кино, подписавших заявление:

- Вагиф Мустафаев

- Джамиль Гулиев

- Октай Миргасым

- Акиф Али

- Адыль Аббасов

- Шамиль Алиев

- Эмир Гаджылы

- Махира Искендерова

- Камран Гасымов

- Фирангиз Гурбанова

- Рафаиль Гамбаров

- Джахангир Мехтиев

- Ровшан Мамедов

- Баба Масимов

- Мирбала Салимли

- Абдул Махмудов

- Гаджи Исмаилов

- Ильхам Намиг Камал

- Тариэль Касымов

- Рафиг Азимов

- Зафар Муртузов

- Фахраддин Манафов

- Аяз Салаев

- Мехрибан Зеки

- Джахангир Новрузов

- Гюльзар Гурбанова

- Эльбрус Вахидов

 





 

Поделиться:
454

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Политика

В Азербайджане будет создан новый университет

Мнение

«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о ...

Политика

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости

Общество

Определен режим работы метро в Баку в праздничные дни

Последствия непогоды в Шеки: разрушен мост, отрезаны посевные площади и отключен свет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Союзе кинематографистов назвали фейковыми подписи под заявлением о бойкоте выборов председателя

Какие банки и пункты обмена валюты будут работать в праздники?

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Эльдар Азизов: «Сильные дожди в Баку показали необходимость реформ в управлении стоками»

Бесплатные билеты на поезд Баку–Тбилиси: в АЖД назвали категорию граждан, имеющих право на льготу

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

В центре Баку эти улицы переводят в пешеходный режим - ФОТО

Последние новости

Футболисты «Реала» не вошли в состав сборной Испании для участия в ЧМ-2026

Сегодня, 21:00

Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом

Сегодня, 20:40

Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов

Сегодня, 20:12

Ильхам Алиев: В последнее время динамика в сельскохозяйственном производстве меня не удовлетворяет

Сегодня, 20:10

Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Сегодня, 20:00

В Азербайджане будет создан новый университет

Сегодня, 19:45

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

Сегодня, 19:22

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Сегодня, 19:08

«PASHA Real Estate» и «Baku White City» подписали соглашение о совместном развитии объектов на территории Ağ Şəhər

Сегодня, 18:45

Торал Байрамов покинул «Карабах»

Сегодня, 18:30

Определен режим работы метро в Баку в праздничные дни

Сегодня, 18:15

Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к соглашениям Авраама

Сегодня, 18:03

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Сегодня, 17:57

Последствия непогоды в Шеки: разрушен мост, отрезаны посевные площади и отключен свет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:54

В Союзе кинематографистов назвали фейковыми подписи под заявлением о бойкоте выборов председателя

Сегодня, 17:51

Какие банки и пункты обмена валюты будут работать в праздники?

Сегодня, 17:49

Азербайджанские деятели кино бойкотируют выборы на пост председателя Союза кинематографистов - ФОТО

Сегодня, 17:47

«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о Кавказской Албании

Сегодня, 17:45

Ильхам Алиев: майские дожди в Баку увеличат водные ресурсы для сельского хозяйства

Сегодня, 17:35

Утверждена госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы

Сегодня, 17:35
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25