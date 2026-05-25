Азербайджанские деятели кино бойкотируют выборы на пост председателя Союза кинематографистов - ФОТО

Завтра, 26 мая, в Союзе кинематографистов Азербайджана (СКА) будет избран новый председатель, на пост которого претендуют два кандидата – народная артистка Шафига Мамедова и режиссер Али Иса Джаббаров.

Отметим, что в данный момент режиссер А.И.Джаббаров занимает пост исполнительного секретаря СКА, а Ш.Мамедова – временного руководителя.

На фоне приближающихся выборов в СКА сегодня члены Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана», а также другие видные деятели азербайджанской киноиндустрии опубликовали совместное заявление, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

В заявлении отмечается, что после скоропостижной кончины председателя Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана», народного артиста Расима Балаева возникла необходимость избрания нового руководителя СКА и подчеркивается следующее:

«На заседании Правления Союза, состоявшемся 8 мая 2026 года, было принято решение о проведении внеочередного общего собрания 26 мая 2026 года для избрания нового председателя, а также о выдвижении двух кандидатов на эту должность. Секретариату Правления поручено решить организационные вопросы, связанные с подготовкой к собранию. Однако за прошедший после заседания период необходимые правовые процедуры и требования законодательства не были соблюдены точно и прозрачно, в результате чего возникли неопределённость, недостаток информации и непрозрачная обстановка. Всем членам Союза не были заранее направлены повестка дня собрания и сведения о кандидатах на должность председателя.

Кроме того, один из членов Правления, то есть исполнительного органа, представляющийся как «исполнительный секретарь», после смерти Расима Балаева фактически присвоил полномочия Правления и осуществлял фактическое руководство СКА. Несмотря на это, он не включил в повестку собрания вопрос отчёта о деятельности СКА, а также, более того, готовится выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя».

На фото Шафига Мамедова (слева) и Али Иса Джаббаров (справа)

В заявлении подчеркивается, что таким образом, в нарушение требований Закона «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» и устава Союза, членам организации не была предоставлена полная информация о повестке дня собрания, повестка не была раскрыта в прозрачной форме, а процедурные правила подготовки к собранию не были соблюдены: «Также отмечается, что существуют неточные и противоречивые данные об общем количестве членов СКА. Официального единого реестра членов не ведётся. Тем не менее, несмотря на это и без уточнения полного списка и числа членов, на завтра запланировано проведение собрания. Подобная ситуация расценивается как грубое нарушение базовых прав членов Союза на участие в управлении организацией, как попытка создания искусственного перевеса участников в нелегитимном собрании и установления контроля над управлением».

В заявлении отмечается, что существуют серьёзные опасения относительно того, что на завтрашнем собрании отдельные лица попытаются получить дополнительные полномочия путём внесения изменений в устав СКА: «Кроме того, в настоящее время возникла острая необходимость в всесторонней проверке деятельности СКА. В таких условиях проведение выборов в спешке, без должной подготовки и с нарушением требований законодательства и устава вызывает серьёзные сомнения в их прозрачности, что может нанести значительный ущерб деятельности СКА, а также в целом нашему киноискусству и культурной сфере».

Отмечается, что члены СКА и другие видные деятели кино заявляют, что созыв внеочередного общего собрания, запланированного на 26 мая 2026 года в городе Баку, был осуществлён с нарушением законодательства Азербайджанской Республики и устава СКА, данное собрание является нелегитимным, а решения, принятые на нём, не будут иметь юридической силы.

«Мы выражаем протест против подобных шагов, которые могут нанести ущерб азербайджанской киносфере и нашей национальной культуре. Члены Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана», а также другие видные деятели кино заявляют, что запланированное на завтра внеочередное Общее собрание, являясь нелегитимным и незаконным, должно быть отложено и повторно созвано в соответствии с требованиями законодательства и устава Союза. В этой связи мы обращаемся к соответствующим государственным органам с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять меры в соответствии с законодательством», - отмечается в заявлении.

Ниже представлен список членов Общественного объединения «Союз кинематографистов Азербайджана» и других выдающихся деятелей кино, подписавших заявление:

- Вагиф Мустафаев

- Джамиль Гулиев

- Октай Миргасым

- Акиф Али

- Адыль Аббасов

- Шамиль Алиев

- Эмир Гаджылы

- Махира Искендерова

- Камран Гасымов

- Фирангиз Гурбанова

- Рафаиль Гамбаров

- Джахангир Мехтиев

- Ровшан Мамедов

- Баба Масимов

- Мирбала Салимли

- Абдул Махмудов

- Гаджи Исмаилов

- Ильхам Намиг Камал

- Тариэль Касымов

- Рафиг Азимов

- Зафар Муртузов

- Фахраддин Манафов

- Аяз Салаев

- Мехрибан Зеки

- Джахангир Новрузов

- Гюльзар Гурбанова

- Эльбрус Вахидов









