Какие банки и пункты обмена валюты будут работать в праздники?

В нерабочие дни с 27 по 31 мая некоторые филиалы и отделения банков, ООО «Азерпочт», а также пункты обмена валюты продолжат свою работу.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Было отмечено, что в целях обеспечения непрерывного доступа туристов, находящихся в нашей стране, и граждан республики к услугам по обмену валюты в праздничные дни клиентов будут обслуживать в общей сложности 195 точек продаж 14 банков (в том числе 10 точек продаж 4 банков будут работать в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО «Азерпочт» и 7 пунктов обмена валюты, получивших лицензию на данную деятельность (в том числе 2 точки продаж - в круглосуточном режиме).

Ознакомиться со списком банков, отделений ООО «Азерпочт» и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по гиперссылкам.