«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о Кавказской Албании

В мае в Гахском районе Азербайджана вновь отмечается один из самых древних и самобытных праздников - «Кюрмюкоба».

Этот праздник, который проходит у древнего храма Кюрмюк, объединяет людей разных национальностей, сохраняя уникальные традиции, уходящие корнями в эпоху Кавказской Албании.

Период Кавказской Албании занимает особое место в богатом историко-культурном наследии Азербайджана. Албанская культура и духовные традиции, пережив исторические трансформации, сохранились в народных обрядах, ритуалах, памятниках архитектуры и коллективной памяти азербайджанского народа.

Следы древних верований, культов природы, Луны и Солнца сохранились в традициях и святынях северо-западного региона страны. Об этом свидетельствуют древние албанские храмы Комрад - в Габале, Арматай - в Загатале, Киш - в Шеки и Кюрмюк - в Гахе.

Храм Кюрмюк, расположенный в живописной местности Гахского района, на протяжении столетий остается местом паломничества для жителей региона. Для местного населения это святое место, связанное с исторической памятью и духовными традициями предков.

Дважды в год - в мае и ноябре - здесь проходит праздник «Кюрмюкоба», сопровождающийся религиозными обрядами, и народными шествиями. В эти дни к храму поднимаются паломники из разных регионов Азербайджана. Люди зажигают свечи, загадывают желания, совершают древние ритуалы, в которых до сих пор сохраняются элементы поклонения силам природы, Луне и воде.

Главным местом поклонения, как и много веков назад, остается Черный камень, расположенный рядом с храмом. По преданию, жители долины реки Кюрмюк собирались здесь весной и осенью - в периоды разлива реки, чтобы совершать обряды, связанные с плодородием, урожаем и защитой от природных стихий.

В празднике традиционно участвуют жители региона разных национальностей и вероисповеданий - азербайджанцы, ингилои, аварцы, цахуры, лаки, грузины, представители других народов. Именно эта общность делает «Кюрмюкоба» одним из ярких символов религиозной толерантности и культурного многообразия Азербайджана.

Историки и этнографы связывают происхождение Кюрмюкского храма с древними культами Кавказской Албании. Античный географ Страбон писал, что албаны поклонялись Солнцу, Юпитеру и особенно Луне, храм которой находился «вблизи Иберии». Исследователи XIX–XX веков, в том числе Агафангел Крымский и Камилла Тревер связывали этот храм с территорией современного Шеки-Загатальского региона.

Историко-этнографические исследования показывают, что северо-запад Азербайджана был одним из центров распространения культа Луны. Здесь находились многочисленные святилища, а археологические находки, в частности, надгробия в форме полумесяца, датируемые III тысячелетием до нашей эры, свидетельствуют о древности этих верований.

Считается, что Кюрмюкский храм первоначально был связан именно с культом Луны и воды. Река Кюрмюк, питаемая горными водами, весной во время таяния снегов и осенью в сезон дождей нередко выходила из берегов. Для населения, занимавшегося земледелием и скотоводством, вода имела жизненно важное значение. Именно поэтому праздник «Кюрмюкоба» носил не только религиозный, но и хозяйственный характер.

Празднования проводились во время посевных работ и после сбора урожая. Таким образом, древний обряд был связан с плодородием, почитанием воды и природных сил. Само слово «оба» указывает на локальный характер праздника и связано с определенной территорией.

С распространением христианства в Кавказской Албании древние культовые места постепенно преобразовывались в христианские храмы. Историки отмечают, что церкви строились именно там, где население традиционно совершало свои религиозные обряды.

Так произошло и с Кюрмюком. Археологические исследования подтверждают, что храм был возведен на фундаменте более древнего святилища. Во время раскопок 2006 года здесь были обнаружены остатки раннесредневековых сооружений и следы нескольких этапов реконструкции.

Ученые считают, что в IV-V веках на месте древнего храма Луны был построен албанский христианский храм. Подобная практика была характерна для всего региона: многие памятники раннего христианства Кавказской Албании возводились на местах более древних святилищ.

Несмотря на распространение христианства, местное население продолжало сохранять элементы прежних верований, называя такие святыни «ocaq», «pir».

Начиная с начала XIX века, в рамках политики христианизации царской России, оккупировавшей азербайджанские земли, строились русские православные церкви. На средства, выделенные «Обществом восстановления православного христианства на Кавказе», а также за счет пожертвований, собранных среди местного населения, в 1892–1894 годах на руинах Курмукского храма была построена русская православная церковь. При строительстве использовались камни албанского храма. До 2004 года по своему архитектурному стилю купол церкви полностью соответствовал куполам русских православных церквей, а на вершине был установлен православный крест. Но даже после появления на этом месте православной церкви местное население продолжало воспринимать его именно как древний Кюрмюкский храм, сохраняя традиции паломничества и древние обряды.

Сегодня храм Кюрмюк, охраняемый государством как историко-архитектурный памятник, остается одним из символов культурного и религиозного многообразия Азербайджана.

Праздник «Кюрмюкоба», который отмечается дважды в год, продолжает объединять людей разных национальностей и вероисповеданий. Возможно, именно потому, что в нем переплетаются древние верования, народные традиции и многовековая историческая память.

Кюрмюк - живое воплощение духовной преемственности и богатого культурного наследия Кавказской Албании - сквозь века сохранил древние обряды и верования, став неотъемлемой частью исторической идентичности Азербайджана. И сегодня Кюрмюк продолжает соединять поколения, напоминая о глубоких корнях народа, чья память бережно хранит духовное наследие предков.