На этой дороге вас могут оштрафовать на 100 манатов - ФОТО

На различных направлениях Баладжарского круга, который считается одним из важнейших транспортных узлов на въезде в поселок Баладжары, нанесена дорожная разметка «желтая сетка» (вафельница).

Как передает 1news.az, по информации Trend, работы по нанесению разметки на территории круга начались в последние недели.

Начальник отдела Управления ГДП города Баку, майор полиции Тогрул Насирли в заявлении Trend отметил, что ведомство регулярно проводит контрольно-профилактические мероприятия с целью предотвращения заторов и возможных неприятных инцидентов на данном участке.

«Заторы в этой зоне возникают в основном из-за грубого нарушения водителями правил проезда перекрестков. Нарушение требований данной разметки противоречит законодательству. В случае выявления такого факта в отношении водителя, согласно статье 327.2 Кодекса об административных проступках, применяются штрафные санкции в размере 100 манатов и начисляется 3 штрафных балла», - подчеркнул он.