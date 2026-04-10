ТуранБанк начал сотрудничество со швейцарским фондом responsAbility Investments AG

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов, поддерживающих развитие реального сектора экономики Азербайджана, подписало новое соглашение о сотрудничестве с престижной швейцарской компанией “responsAbility Investments AG” в рамках своей стратегии по укреплению позиций на международных финансовых рынках и расширению возможностей финансирования для местной экономики.

Согласно соглашению, “responsAbility Investments AG” предоставила ТуранБанку финансовую линию в местной валюте в эквиваленте 10 миллионов долларов США сроком на 3 года. Выделенные средства предназначены для финансирования не нефтяного сектора Азербайджана, в частности малых и средних предприятий (МСП). Предоставление финансирования в местной валюте защитит предпринимателей от валютных рисков, а также создаст более благоприятные и устойчивые условия финансирования для бизнес-проектов. Эта инициатива внесет значительный вклад в углубление экономической диверсификации страны и развитие предпринимательской среды.

Бенуа Буэ, руководитель подразделения “responsAbility Investments AG” по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии , Ближнему Востоку и Северной Африке : “Эта сделка полностью соответствует нашей стратегии кредитования финансовых учреждений. Предоставляя финансирование в местной валюте, мы стремимся поддержать доступ к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий Азербайджана и внести вклад в развитие местной реальной экономики”.

“Это новое соглашение, подписанное с responsAbility Investments AG, является еще одним показателем доверия и финансовой стабильности нашего Банка. Привлечение этих средств в размере 10 миллионов долларов США в местной валюте не только повысит финансовую доступность малых и средних предприятий в нашей стране, но и защитит их от валютных рисков. Благодаря этому сотрудничеству мы также стремимся укрепить финансовую инклюзию в стране и расширить нашу поддержку предпринимателей в регионах. Мы продолжим поддерживать реальный сектор и вносить вклад в устойчивое развитие несырьевой экономики страны”, — заявил Орхан Гараев, председатель правления ТуранБанк.

Это партнерство подтверждает позицию “ТуранБанк” как надежного партнера среди международных финансовых институтов, а также демонстрирует его приверженность принципам устойчивого развития и финансовой инклюзивности.

Компания “responsAbility Investments AG” признана одним из ведущих институтов среди компаний, занимающихся инвестициями, ориентированными на развитие и специализирующихся на управлении активами в сфере импакт-инвестиций в глобальном масштабе. Компания управляет различными инвестиционными инструментами, ориентированными на частные компании с устойчивыми бизнес-моделями, работающие преимущественно на развивающихся и формирующихся рынках, и осуществляет специальные размещения долговых и долевых ценных бумаг в рамках этой стратегии. Импакт-подход является неотъемлемой частью инвестиционной стратегии компании. Эти стратегии направлены на достижение измеримых позитивных результатов как для людей, так и для окружающей среды, а также на обеспечение конкурентоспособной финансовой доходности.

ТуранБанк было основано в 1992 году и признано одним из наиболее стабильных и надежных институтов, работающих в финансовом секторе Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. В настоящее время ТуранБанк имеет 22 отделения по всей стране и за 33 года своей деятельности продемонстрировало устойчивое развитие. Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны, отличаясь приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности. Более подробная информация: http://www.turanbank.az/

