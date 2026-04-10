В Гаджигабуле без вести пропал местный житель.

Как передает 1news.az со ссылкой на APA, житель села Ренджбер Гаджигабульского района Аскеров Бахыш Абсалам оглу (1975 года рождения) вышел из дома и не вернулся.

Приметы Б. Аскерова: рост 160 см, среднего телосложения.

Был одет: черная рубашка, черные брюки, черная обувь.

Всех, кто узнал человека на фото или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в Колл-центр МВД «102» или в отдел полиции Гаджигабульского района по телефонам: ** (021) 204 10 32, (050) 356 97 18.**