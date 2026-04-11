Новым президентом Ирака стал Низар Амиди

Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за избрание кандидата от "Патриотического союза Курдистана" Низара Амиди новым президентом арабской республики.

Об этом сообщило иракское агентство INA.

По его информации, за его кандидатуру проголосовали 227 депутатов, второй кандидат - Мутанна Надир - получил 15 голосов, 7 бюллетеней были признаны недействительными. Ранее сообщалось, что действующий президент страны Абдель Латиф Рашид принял решение выйти из президентской гонки.

57-летний Амиди в 2022-2024 гг. занимал пост министра окружающей среды Ирака и более 15 лет работал в администрации президента страны, включая должности старшего советника и руководителя президентского офиса.

Источник: ТАСС