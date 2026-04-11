Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде - IRIB

Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде, в том числе к возможному отсутствию результата, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.

«Иранская делегация готова к любому сценарию, даже к тому, что переговоры не приведут к результату», - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

Источник: РИА Новости