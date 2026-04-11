 Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде - IRIB
Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде - IRIB

First News Media12:25 - Сегодня
Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде - IRIB

Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде, в том числе к возможному отсутствию результата, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.

«Иранская делегация готова к любому сценарию, даже к тому, что переговоры не приведут к результату», - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

Источник: РИА Новости

Актуально

Политика

Азербайджан отправил в Армению почти 900 тонн дизельного топлива - ОБНОВЛЕНО

В мире

США согласились разблокировать замороженные активы Ирана - СМИ

Общество

В Баку и на Абшероне завтра будет ветрено

В мире

Нетаньяху отстранил Испанию от координационного центра по Газе, обвинив Мадрид ...

В мире

Делегация Ирана провела вторую встречу с главкомом армии Пакистана

США согласились разблокировать замороженные активы Ирана - СМИ

Через Ормузский пролив прошли несколько судов на фоне готовящихся переговоров

Иранская делегация проводит встречу с премьером Пакистана

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Трамп пообещал «устроить ад» Ирану

Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

Последние новости

Делегация Ирана провела вторую встречу с главкомом армии Пакистана

Сегодня, 14:06

США согласились разблокировать замороженные активы Ирана - СМИ

Сегодня, 14:01

В Баку и на Абшероне завтра будет ветрено

Сегодня, 14:00

Через Ормузский пролив прошли несколько судов на фоне готовящихся переговоров

Сегодня, 13:52

В поселке Кешля устраняются последствия разлива коллектора - ФОТО

Сегодня, 13:35

Азербайджан отправил в Армению почти 900 тонн дизельного топлива - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:30

В Масазыре убиты две женщины

Сегодня, 13:06

Иранская делегация проводит встречу с премьером Пакистана

Сегодня, 13:05

Вэнс прибыл в отель Serena, где запланированы переговоры США и Ирана

Сегодня, 13:00

Times: Стармер уехал в отпуск в разгар войны на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:40

Бабиш выразил поддержку Орбану перед выборами в Венгрии

Сегодня, 12:36

Иранская делегация готова к любому сценарию на переговорах с США в Исламабаде - IRIB

Сегодня, 12:25

В Баку и его поселках проведен субботник - ФОТО

Сегодня, 12:21

Треть погибших в Азербайджане в ДТП за I квартал не были пристегнуты ремнями безопасности

Сегодня, 12:15

Переговоры Ирана и США в Исламабаде начнутся после 16:00 по Баку

Сегодня, 12:05

Глава МИД Пакистана надеется на конструктивный диалог США и Ирана в Исламабаде

Сегодня, 11:55

Членские взносы в трамповский Совет мира до сих пор внесли только три страны

Сегодня, 11:43

Иран отводит на переговоры с США в Исламабаде не более одного дня

Сегодня, 11:30

В конгрессе США призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа

Сегодня, 11:25

Азербайджан участвует в международных учениях «Анатолийский Феникс - 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:10
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40