В Турции задержали известных блогеров и представителей шоу-бизнеса
В Турции полиция провела рейды в двух развлекательных заведениях в рамках продолжающегося расследования дела о наркотиках и проституции в стамбульском районе Бешикташ.
Как сообщает агентство İHA, в ходе обысков было задержано значительное число известных персон, в том числе звёзды социальных сетей Самет Личина, Озлем Парлу, Мика Слована и Элиф Карааслан.
В рамках расследования также вынесено решение о задержании актёра Илькера Инаноглу и певца Джема Адриана. Однако в результате проведённых проверок установлено, что оба лица в настоящее время находятся за рубежом.
