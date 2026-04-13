ВС Ирана заявили, что отразят любое нападение
Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии максимальной боевой готовности, страна ответит на любое нападение или провокацию.
Об этом заявил и.о. министра обороны исламской республики генерал-майор Маджид ибн аль-Реза.
"Мы готовы к любому сценарию, вооруженные силы находятся в состоянии максимальной боевой готовности. Любой акт агрессии или провокации будет встречен жестким и решительным ответом", - приводит его слова телеканал PressTV.
Источник: ТАСС
