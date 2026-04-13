Иран выступил с серьезным предупреждением

Иран предупредил, что все американские базы являются целью для возможных атак.

Об этом заявили в генеральном консульстве Исламской Республики в Ираке, передает ISNA.

«Иран никогда не будет доверять США (...). Мы серьезно предупреждаем любую страну, которая укрывает военных США, что все американские базы — наша цель», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что начнет морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Уточняется, что ограничение судоходства начнется 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

В ответ на это пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия» полковник Эбрагим Зольфагари заявил, что Иран считает незаконной морскую блокаду со стороны США. Он предупредил, что безопасность портов в Персидском и Оманском заливах будет гарантирована «либо всем, либо никому».

