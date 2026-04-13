Нетаньяху обсудил с Вэнсом итоги переговоров США и Ирана в Исламабаде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил по телефону с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом итоги переговоров США и Ирана в Исламабаде.

"Вчера я разговаривал с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он позвонил мне из своего самолета, когда возвращался из Исламабада. Он подробно, как это ежедневно делают члены нынешней [вашингтонской] администрации, проинформировал меня о ходе переговоров. В данном случае - о провале переговоров", - заявил Нетаньяху на еженедельном заседании израильского кабмина. Его высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Он далее изложил американскую версию событий, согласно которой переговоры якобы завершились неудачей из-за позиции иранской делегации. Кроме того, по словам Нетаньяху, Вэнс заверил его, что Вашингтон по-прежнему неотступно требует от Ирана передать весь имеющийся у него обогащенный уран и полностью отказаться от его обогащения на иранской территории в будущем. "Это их [США] главная цель, и, конечно, это важно и для нас", - отметил израильский премьер.

Нетаньяху также в очередной раз отверг утверждения о разногласиях между Израилем и США по поводу Ирана. "Разговоры о том, что между нами есть разобщенность, - полная неправда. Любой, кто присутствовал при этом разговоре [с Вэнсом], а также при наших ежедневных беседах с президентом [США Дональдом Трампом] и его командой, может в этом убедиться. Такого уровня координации не было никогда", - уверен он.

