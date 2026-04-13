Турция считает необходимым продолжение переговоров США и Ирана и вносит свой вклад в организацию последующих контактов этих стран.

Об этом заявил журналистам в Анкаре официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Весь мир следил за мирными переговорами США и Ирана в Исламабаде. К сожалению, они не завершились в первом раунде. Наша позиция заключается в том, что мирные переговоры должны продолжаться. Для этого необходимо обязательно соблюдать и поддерживать режим прекращения огня. Ожидать результата после одного раунда по такому серьезному вопросу просто нереалистично. Турция со своей стороны продолжит вносить свой вклад в организацию второго, третьего раундов этих переговоров", - заявил он.

Челик добавил, что в повестке переговоров США и Ирана большое количество очень сложных тем - Ормузский пролив, ядерная программа, ядерное оружие, человеческие жертвы. "Несправедливое, незаконное и бесчестное нападение США и Израиля имело очень серьезные последствия как для региональной, так и для глобальной безопасности", - указал он.

Челик отметил, что ситуация "дошла до точки, которая может привести к появлению трещин даже внутри НАТО и всего западного альянса". "И пока все развивается таким образом, мы видим, что Израиль продолжает беспрепятственно подрывать мир. Он пытается сделать безжизненным Ливан, оккупировать его. Пытается сделать безлюдной Газу и Западный берег", - сказал Челик.

Источник: ТАСС