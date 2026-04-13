Тысячи деятелей Голливуда подписали письмо против объединения двух крупных киностудий

Более тысячи представителей киноиндустрии, включая актеров, сценаристов и режиссеров, подписали открытое письмо с критикой сделки Paramount по приобретению Warner Bros. Discovery.

Письмо было подготовлено несколькими организациями, включая Комитет по Первой поправке (Committee for the First Amendment), возглавляемый актрисой Джейн Фонда, Фондом защиты демократии (Democracy Defenders Fund, DDF) и Коалиции будущего кино (Future Film Coalition, FFC).

Среди подписантов — актеры Брайан Крэнстон, Хоакин Феникс, Гленн Клоуз, Лили Гладстон, Эмма Томпсон, Мариса Томей и Хавьер Бардем, а также режиссеры Йоргос Лантимос, Адам Маккей, Алекс Гибни и Дени Вильнёв.

В письме говорится, что объединение двух крупных студий приведет к сокращению рабочих мест и ухудшению условий для участников рынка. Деятели Голливуда предупредили о «сокращении возможностей для авторов, уменьшении числа рабочих мест в производственной цепочке, росте стоимости и снижении выбора для зрителей».

Подписанты отметили в письме, что в последние годы в отрасли уже наблюдалось снижение объемов производства и сужение спектра проектов. По их оценке, «небольшое число крупных игроков все чаще определяет, какие фильмы будут сняты и на каких условиях», что ограничивает возможности независимых участников рынка.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта ранее отмечал, что сделка «еще не завершена», однако выражал сомнения в жесткости возможной проверки со стороны федеральных властей, пишет The New York Times.

Подписанты письма призвали Бонту, а также регуляторов продолжить анализ сделки, подчеркнув, что «конкуренция является ключевым условием здоровой экономики», а дальнейшая консолидация медиарынка уже оказывает давление на одну из ключевых отраслей США.

Сделка между Paramount и Warner Bros. Discovery оценивается в $111 млрд. Благодаря сделке произойдет объединение двух крупнейших американских медиаконгломератов и голливудских киностудий, отмечала The Guardian. WBD владеет студией Warner Bros., каналом CNN, франшизой DC Comics и рядом телеканалов, включая HBO. Paramount принадлежат студия Paramount Pictures и телевещательные компании CBS, Comedy Central и MTV.

