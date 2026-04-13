Фидан и Лавров обсудили усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан 13 апреля провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Обсуждаемые вопросы были сосредоточены вокруг усилий по прекращению войны [в зоне Персидского залива]", - сообщил собеседник.