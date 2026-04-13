Трамп заявил, что не будет извиняться перед Папой римскими удалил картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа

Мы верим в закон и порядок, а у Папы Льва, похоже, с этим проблемы, заявил президент США Дональд Трамп.

«Извиняться не за что. Он неправ. Я не буду извиняться. Папа Лев говорил неправильные вещи. Я думаю, что Папа Лев очень слаб в борьбе с преступностью», - отметил он.

Комментируя публикацию картинки, где он изображен в образе Иисуса Христа, он пояснил: «Да, я ее опубликовал, я думал, что это я там в роли врача».

Отметим, что спустя некоторое время Трамп удалил данный пост.