Фатих Бироль: Европа может испытать проблемы с ценами на топливо

First News Media22:36 - Сегодня
Фатих Бироль: Европа может испытать проблемы с ценами на топливо

Кризис поставок энергоресурсов и других продуктов, вызванный войной США и Израиля против Ирана, затронет все регионы, в том числе и Европу, где может наблюдаться проблема с ростом цен на авиационное и дизельное топливо, что скажется и на доступности прочих товаров.

Такое мнение выразил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

По его словам, нынешний кризис является крупнейшим в истории, и это отразилось в рекордном объеме нефти и нефтепродуктов, высвобожденных странами МЭА из своих стратегических запасов, чтобы стабилизировать цены на рынках. Вместе с тем он заметил, что конфликт ударил по всем регионам мира, и выразил особую обеспокоенность по поводу ситуации в Ираке, где у властей "нет резервных мощностей", появляется проблема выплаты зарплат и пенсий, закрываются месторождения.

"Я беспокоюсь об Ираке, но если перейти к другим странам, то на Ближнем Востоке это Бахрейн, Ливан, <...> в Азии это в основном развивающиеся страны вроде Бангладеш, Пакистана и Индии, но это коснется даже богатых стран вроде Японии и Кореи, у них будут серьезные проблемы. Дойдет это и до Европы с точки зрения цен и доступности товаров. Я не удивлюсь, если в Европе нам придется столкнуться с очень серьезными трудностями, особенно в отношении авиационного и дизельного топлива", - сказал Бироль.

В связи с этим он ожидает, что все страны будут пересматривать свои экономические прогнозы в сторону понижения, а инфляция во многих из них сильно вырастет. "Конечно, все будет зависеть от того, как долго продлится этот конфликт", - добавил глава МЭА.

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

