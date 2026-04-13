ООН: Кризис в Ормузском проливе может перерасти в агропродовольственную катастрофу

Затяжной кризис в Ормузском проливе может перерасти в глобальную агропродовольственную катастрофу.

Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро, призвав к обеспечению беспрепятственного движения судов, перевозящих критически важные сельскохозяйственные ресурсы, через Ормузский пролив.

По данным ФАО, экспорт от 20% до 45% основных агропродовольственных ресурсов проходит через Ормузский пролив. К этому добавляется, что регион Персидского залива является одним из ведущих поставщиков удобрений, от которых зависят сельскохозяйственные системы, особенно в африканских странах.

Тореро отметил необходимость принятия упреждающих мер для смягчения ценового скачка и дефицита ключевых агропродовольственных ресурсов. Он пояснил, что цены продовольствие могут значительно подняться к концу года, а нынешний кризис вокруг Ормузского пролива может вызвать каскад последствий, аналогичных последствиям пандемии COVID-19. "Беднейшие страны подвергаются наибольшему риску дефицита и высокой стоимости удобрений и энергоносителей. Рост цен на сырьевые товары и продовольственная инфляция в следующем году вынудят страны принять меры по снижению внутренних цен на продовольствие, что приведет к повышению процентных ставок и, как следствие, к потенциальному замедлению экономического роста во всем мире", - сказал он.

ФАО уже зарегистрировала рост цен на базовые продовольственные товары, но до сих пор он был достаточно сдержанным благодаря достаточным запасам. "Сейчас риски значительно выше, чем в 2022 году (после начала украинского конфликта), и созданы условия для "идеального шторма". Если нынешняя ситуация усугубится сильным явлением Эль-Ниньо, кризис будет сопоставимым или превосходящим по масштабу кризис пандемии", - заключает ФАО.

