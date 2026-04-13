Азербайджано-армянский диалог в Габале: миру нет альтернативы

В городе Габала (Азербайджан) с 10 по 12 апреля прошел двусторонний круглый стол в рамках Инициативы «Мост мира», объединивший представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В очередной встрече приняли участие представители неправительственных организаций, СМИ и аналитических центров обеих стран.

Армянская делегация прибыла в Азербайджан через сухопутную границу, пересекши делимитированный и демаркированный участок и пройдя все соответствующие пограничные и паспортные процедуры. Сам факт пересечения стал еще одним символическим шагом Инициативы «Мост мира» на пути к укреплению мер доверия между обществами Азербайджана и Армении.

В течение двух дней состоялись четыре сессии обсуждений. Участники рассмотрели геополитические процессы на Южном Кавказе и вокруг него, а также их влияние на мирный процесс. Азербайджанские и армянские эксперты обменялись мнениями о позициях и видении своих стран в отношении регионального развития.

До начала двустороннего диалога представители Инициативы «Мост мира» провели встречи и обсуждения с различными сегментами гражданского общества в своих странах с целью лучшего понимания общественных ожиданий и восприятия мирного процесса. В ходе отдельной сессии участники представили результаты этих встреч, обозначив ключевые обеспокоенности, ожидания и точки зрения, существующие в их обществах.

С учетом выраженных общественных ожиданий участники посвятили заключительную сессию обмену мнениями о будущих совместных и индивидуальных инициативах на следующих этапах мирного процесса.

11 апреля участники четвертого двустороннего круглого стола, проведенного в рамках Инициативы «Мост мира», встретились с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, ход мирного процесса на политическом уровне, а также вклад гражданского общества в процесс нормализации.

Двухдневный диалог завершился пресс-конференцией, на которой были подведены итоги четвертой встречи.

Последняя встреча представителей гражданского общества прошла в атмосфере конструктивного диалога, откровенных обсуждений и подтверждения того, что альтернативы мирной повестке не существует. Участники диалога, организованного в рамках Инициативы «Мост мира» при поддержке правительств Азербайджана и Армении, выразили намерение продолжать совместные усилия по укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.

Каковы итоги встречи и перспективы нормализации отношений? Сколько времени потребуется и какие этапы предстоит пройти для достижения устойчивого мира? Какие направления сотрудничества наиболее перспективны для преодоления взаимного отчуждения?

На эти вопросы ответили участники Габалинской встречи.

Айтен Гахраман – советник Бакинского международного центра мультикультурализма, доктор наук, доцент:

«Как участник четвертой встречи в рамках Инициативы «Мост мира», прошедшей в городе Габала, я оцениваю перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с осторожным, но обоснованным оптимизмом. Состоявшийся диалог продемонстрировал, что обе стороны проявляют искреннюю заинтересованность в продвижении мирной повестки и готовы к продолжению взаимодействия. Особое значение имел сам факт прибытия армянской делегации через сухопутную границу с соблюдением всех пограничных и паспортных процедур, что стало важным символом укрепления доверия и свидетельством постепенного преодоления барьеров между обществами. В течение двух дней мы провели четыре сессии, в каждой из которых присутствовала конструктивная атмосфера обсуждений, открытый обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и мирного процесса.

В рамках мероприятия состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, продолжавшаяся более двух часов. В ходе беседы было подтверждено наличие политической воли и институциональной поддержки процесса нормализации отношений, а также подчеркнута приверженность Вашингтонской повестке, подтверждаемая конкретными шагами по укреплению мира. Развитие торговли, транзитных перевозок через Азербайджан и контактов между людьми демонстрирует экономические дивиденды мира, а также проект TRIPP открывает для Армении новые возможности как транзитной страны. В условиях глобальной нестабильности установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией приобретает особую значимость. При этом участники отметили, что, несмотря на сохраняющиеся вызовы, включая влияние реваншистских сил во внутренней политике Армении, стремление обществ к миру формирует прочную основу для дальнейшего продвижения диалога.

В целом, следует подчеркнуть, что процесс нормализации по своей природе является длительным и многоуровневым, поэтому установить точные сроки его завершения затруднительно. Тем не менее при сохранении текущей динамики можно ожидать, что в течение ближайших нескольких лет отношения между двумя странами смогут выйти на уровень устойчивого и предсказуемого взаимодействия. Важную роль играет также последовательное расширение мер доверия, которые способствуют снижению уровня взаимной подозрительности и формированию атмосферы сотрудничества.

Наиболее перспективными направлениями для преодоления взаимной отчужденности являются развитие экономических связей, открытие транспортных и транзитных маршрутов, а также активизация контактов между людьми. Экономическое сотрудничество способно обеспечить так называемые «дивиденды мира», создавая взаимную заинтересованность сторон в поддержании стабильности и добрососедских отношений. Расширение прямого общения между гражданами, экспертами, представителями средств массовой информации и неправительственных организаций способствует укреплению взаимопонимания и снижению уровня недоверия, накопленного за годы длительного конфликта. В целом встреча Инициативы «Мост мира» в Габале показала, что, несмотря на сложность процесса, существуют реальные предпосылки для установления устойчивого мира и постепенного перехода к нормальному сосуществованию двух государств, основанному на взаимном уважении, прагматичном сотрудничестве и общей ответственности за будущее региона».

Давид Степанян - эксперт Армянского института международных отношений и вопросов безопасности, политический обозреватель:

«Прежде всего, как участник встречи, я хотел бы еще раз поблагодарить азербайджанскую сторону и организаторов за теплый, по-настоящему дружеский прием и человеческое отношение. Несмотря ни на что, мы должны оставаться людьми и вести себя по-человечески - вне зависимости от того, как кто-то извне пытается нас столкнуть и представить иначе в собственных интересах.

Саму встречу я оцениваю достаточно высоко. Считаю, что перспективы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном сохраняются. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось в ходе общения с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Я пришел к такому выводу в ходе общения с нашими азербайджанскими коллегами. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что армянская сторона твердо нацелена на нормализацию отношений с Азербайджаном - как на уровне руководства страны и правительства, так и на нашем, экспертном уровне представителей гражданских обществ, которые продолжают этот диалог.

Я искренне надеюсь, что этот процесс будет не только продолжен, но и получит дальнейшее развитие. Перспективы, безусловно, сохраняются, однако, к сожалению, остаются и серьёзные вызовы. Речь идет прежде всего о региональной обстановке. Мы видим, что события в Иране продолжают развиваться в деструктивном ключе, и это не может не оказывать влияния на весь регион.

В том числе это касается и Армении, и Азербайджана. Я вижу в Азербайджане серьезную, даже повышенную озабоченность происходящими процессами. Заметны и определенные изменения в азербайджанской политике. Все это, безусловно, не могло не отразиться на отношениях между нашими странами и на перспективах их развития.

Когда я говорю о перспективах, то отвечаю и на вопрос о том, сколько времени потребуется и какие этапы необходимо пройти, чтобы вывести отношения на уровень нормального взаимодействия и сосуществования двух государств.

Речь идет о следующем: насколько я понял по итогам встречи в Габале, в Азербайджане в настоящее время в числе приоритетов находятся задачи, связанные с выстраиванием отношений с Ираном, а также с США и Израилем. И вытекающими из этих отношений противоречиями - это крайне важный аспект. Безусловно, в Азербайджане присутствует и обеспокоенность в связи с итогами выборов в Армении. Этот вопрос неоднократно поднимался в ходе нашей встречи.

Лично я считаю, что два этих фактора - выборы в Армении и происходящие вокруг Азербайджана региональные процессы - тесно взаимосвязаны. Возможно, не напрямую, а косвенно, но их влияние друг на друга очевидно.

Все это, безусловно, отдаляет перспективы окончательного урегулирования отношений между нашими странами. Однако это вовсе не означает, что процесс зашел в тупик.

Я бы назвал текущую ситуацию паузой - процесс сейчас находится в состоянии паузы, как минимум до выборов в Армении. Однако я считаю, что диалог будет продолжен, и очень на это надеюсь. Для этого, на мой взгляд, есть все необходимые предпосылки.

Говоря о наиболее перспективных направлениях, которые способны способствовать преодолению взаимного отчуждения, я бы в первую очередь выделил экономическое сотрудничество. Это именно та сфера, где уже есть определенные подвижки, и ее необходимо активно развивать.

Важно, чтобы процесс был взаимным: помимо поставок товаров из Азербайджана, необходимо, чтобы и Армения начала полноценно экспортировать свою продукцию на азербайджанский рынок.

Это ключевой момент - должен быть взаимный интерес. Армения заинтересована в азербайджанском газе. На этом фоне показательны и недавние события, связанные с приемом в Кремле Никола Пашиняна у Владимира Путина - энергетическая повестка все более отчетливо выходит на первый план.

Все эти направления требуют нового импульса и практического наполнения. При этом важно подчеркнуть: экономическое взаимодействие не должно становиться заложником внешнеполитической конъюнктуры. Иными словами, экономика - это не геополитика, а пространство прагматичного сотрудничества, где стороны могут двигаться вперед даже в условиях сохраняющихся разногласий.

Мы вполне можем развивать это сотрудничество, не оглядываясь на Россию, Иран, США или Израиль - и именно такой прагматичный подход должен стать приоритетом.

Я бы очень хотел увидеть реальный прогресс в процессе делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Для меня это ключевой вопрос, который всегда был и остается основополагающим.

Что касается мирного договора, я убежден, что он будет подписан. Сложно сказать, когда именно это произойдет, но есть основания рассчитывать и на его последующую ратификацию. Именно этот шаг сможет поставить окончательную точку в процессе нормализации отношений между нашими странами.

Однако до этого предстоит проделать большую работу - прежде всего в тех направлениях, о которых я уже говорил.

Ну и, конечно же, необходимо решать все гуманитарные вопросы, которые сегодня остаются между нашими странами как следствие длительного и тяжелого конфликта.

В целом я вижу процесс урегулирования именно в таком ключе. Еще раз хотел бы подчеркнуть: со стороны Азербайджана и азербайджанских государственных институтов прослеживается реальное намерение продолжать диалог и довести его до конечного результата - установления полноценного мира.

Главный вопрос - это сроки. Однако я рассчитываю, что и этот фактор со временем будет преодолен».

Диляра Эфендиева – руководитель Центра «Женщины, мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана:

«Я надеюсь, что эта встреча с армянской делегацией не станет последней. Я очень высоко оцениваю ее перспективы, поскольку нам удалось начать действительно конструктивный диалог с армянской стороной, который, убеждена, приведет к построению мира между нашими странами.

Уже сам факт начала контактов между представителями гражданского общества свидетельствует о приверженности обеих стран мирной повестке.

Особо хотела бы отметить встречу в расширенном формате - 20 на 20, в которой приняли участие представители практически всех слоев гражданского общества: общественные организации, СМИ, экологические структуры. Это показывает, что проект не только работает, но и последовательно расширяется, вовлекая все больше участников.

Важно и то, что в ходе обсуждений были затронуты практически все ключевые аспекты жизни наших стран - от рисков, связанных с отсутствием мирного договора, до перспектив его заключения.

Кроме того, очевидно, что и Азербайджан, и Армения сегодня формируют серьезный геополитический прецедент на Южном Кавказе. Все это позволяет говорить о том, что у мирного процесса есть значительный потенциал и устойчивое будущее».

Рубен Бабаян – художественный руководитель Ереванского кукольного театра:

«Процесс пока находится на самом начальном этапе. По сути, именно гражданское общество сегодня выстраивает диалог - при поддержке и одобрении правительств двух стран. И это чрезвычайно важно.

В то же время поиск общих тем, точек соприкосновения, ценностей и, если можно так выразиться, общего языка между обществами имеет еще большее значение. Ни одно правительство не сможет реализовать мирный процесс, если к нему не будет готово само общество.

Именно в этом контексте встречи, которые проходят на протяжении последних месяцев, уже дают ощутимые результаты. Люди на практике убеждаются, что могут разговаривать друг с другом, находить взаимопонимание, быть откровенными - без недоверия и без необходимости что-либо скрывать.

Не обязательно соглашаться во всем, но именно взаимопонимание является самым надежным путем к миру. Как я отметил на встрече с Хикметом Гаджиевым, когда мы начинаем осознавать чужую боль, мы становимся людьми. Когда же игнорируем ее - мы отдаляемся от этого.

Именно взаимопонимание и человеческая связь, на мой взгляд, являются ключевыми условиями для движения вперед.

При этом самым важным остается другое: было четко подчеркнуто, что миру нет альтернативы. Эта позиция неоднократно звучала со стороны руководства обеих стран, и именно это, пожалуй, является главным сигналом.

Потому что, когда есть четкая цель, становятся более понятными и пути ее достижения. Это однозначно прозвучало и было поддержано всеми участниками встречи. Более того, я убежден, что эта позиция разделяется и большинством населения наших стран.

Несмотря на различия во взглядах - как в Азербайджане, так и в Армении, - внутри обществ никто не ставит под сомнение ценность мира. И это, пожалуй, самое главное.

Именно на этой основе и может строиться диалог - через поиск общих точек соприкосновения, от которых можно отталкиваться и двигаться вперед.

Я думаю, это напрямую связано с мирной повесткой. Главная и базовая ценность - это человеческая жизнь. Если мы действительно исходим из того, что ее ценность является абсолютной и приоритетной, то для ее сохранения и защиты необходим мир.

Когда мы определяемся с этим фундаментальным ценностным ориентиром, становится очевидно, что он не подлежит разделению ни по национальному, ни по религиозному, ни по культурному или цивилизационному признаку. Ценность человеческой жизни универсальна.

Именно эта основа лежит в подходе участников диалога и, как я убежден, разделяется значительной частью обществ наших стран.

Тогда все становится гораздо проще. Мы начинаем сосредотачиваться на методах и механизмах, которые позволят сохранить эту высшую ценность и сделать ее, если можно так выразиться, путеводной звездой в наших взаимоотношениях. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главный итог встречи.

Кроме того, сама встреча была в значительной степени ориентирована на будущее - на понимание того, в каком формате подобный диалог может развиваться дальше. В частности, была поддержана идея проведения более узкоспециализированных встреч, где взаимодействие будет выстраиваться между представителями конкретных профессиональных сообществ - врачами, журналистами, деятелями культуры, учёными, спортсменами и другими специалистами.

Важно активнее вовлекать молодежь. Если для старшего поколения это в каком-то смысле продолжение прерванного пути, то для молодых все начинается практически с нуля - им только предстоит узнавать друг друга и выстраивать новые связи.

Ключевым элементом, который также обсуждался на встрече в Габале, является необходимость не допустить, чтобы наши страны и народы становились заложниками геополитических игр внешних сил. Мы понимаем, что такие интересы существуют - это видно как в Армении, так и в Азербайджане. Есть государства, для которых установление мира в регионе означает потерю влияния, и этот фактор нельзя игнорировать.

Я считаю, это крайне важно, когда недавно противостоявшие друг другу страны начинают осознавать, откуда действительно исходят угрозы их государственности и мирной жизни. И когда приходит это понимание, появляется возможность совместно противостоять этим вызовам, что имеет принципиальное значение. В одиночку такие задачи решать гораздо сложнее.

В этом, пожалуй, и заключаются основные впечатления от наших встреч. И я уверен, что со временем мы будем все лучше понимать друг друга и все в большей степени строить отношения на подлинно гуманистических принципах.

Именно из этих гуманистических принципов, кстати, вытекают и взаимная заинтересованность, и развитие торговли, и открытие дорог, и совместное производство, и реализация общих проектов. Все это напрямую связано с нашим мировоззрением, основанным на понимании того, что мир незаменим и не имеет никакой альтернативы».

