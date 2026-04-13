Axios: США предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана

США в ходе переговоров с Ираном в Исламабаде предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с обсуждением.

По данным издания, иранская сторона в ответ предложила более короткий срок моратория, который источники характеризуют как «однозначно» меньший, чем 20 лет.

Как отмечает Axios, разногласия вокруг ядерной программы Ирана остаются ключевым препятствием для достижения договоренностей. В частности, спор касается готовности Тегерана отказаться от обогащения урана и его уже накопленных запасов.

