Стали известны результаты наркотических тестов ранее задержанных турецких знаменитостей

В Турции обнародованы результаты анализов в рамках расследования, проводимого по линии прокуратуры.

У певцов Мерта Демира, Эмре Фела и Норма Эндера, актрисы Бушры Пекин тесты на наркотические вещества оказались отрицательными, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, были выданы ордера на задержание ряда известных деятелей искусства и шоу-бизнеса, включая актёров и музыкантов.

В числе фигурировавших в материалах дела также назывались Хафсанур Санджактутан, Эмир Джан Игрек, Бурджу Дениз и другие представители турецкой шоу-индустрии.