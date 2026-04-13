Вопрос признания территориальной целостности Азербайджана и принадлежности Карабахского региона стал предметом острых дискуссий в медийном пространстве Армении и России после недавней встречи армянского премьер-министра Никола Пашиняна и российского президента Владимира Путина.

В ходе переговоров, состоявшихся в Москве 1 апреля 2026 года, российский лидер отметил, что признание Карабаха частью Азербайджана армянской стороной в Праге в 2022 году перевело процесс во «внутриазербайджанское измерение», исключив правомерность внешнего вмешательства. В ответ Пашинян апеллировал к тому, что Ереван пошел на этот шаг лишь после соответствующих публичных заявлений высшего руководства России.

Этот обмен репликами спровоцировал волну взаимных обвинений в информационном поле, сосредоточенных вокруг риторического вопроса о том, кто именно и в какой момент «первым» признал данную политическую реальность. Однако с точки зрения международного права подобные споры лишены юридического смысла, так как статус Азербайджана как единого государства был зафиксирован мировым сообществом задолго до нынешних политических пертурбаций.

Фундаментальным фактом является вступление республики в ООН в 1992 году в границах бывшей Азербайджанской ССР. Согласно принципу uti possidetis juris, административные границы бывших союзных республик автоматически трансформировались в охраняемые государственные рубежи в момент обретения суверенитета. Таким образом, принятие Азербайджана в ряды ООН стало актом окончательного коллективного признания его территориальной целостности, включая Карабахский регион, что не требует дополнительных подтверждений со стороны отдельных лидеров в угоду текущей конъюнктуре.

Этот правовой фундамент был окончательно закреплен в 1993 году четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН. Документы не просто призывали к прекращению огня, но и недвусмысленно подтверждали суверенитет Азербайджана, требуя немедленного вывода оккупационных сил. Созданный тогда незыблемый юридический каркас оставался неизменным десятилетиями, независимо от хода переговоров или личных позиций политиков. В связи с этим попытки представить признание Карабаха как некую «недавнюю уступку» являются манипуляцией фактами. Любые современные заявления в Праге, Сочи или Москве - лишь констатация уже существующей реальности, а не создание новой.

Отсюда можно сделать вывод, что политизация вопроса в российском и армянском сегментах направлена на внутреннюю аудиторию с целью перекладывания ответственности за итоги конфликта. При этом полностью игнорируется тот факт, что легитимность границ Азербайджана базируется на уставе ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. Международное право не работает по принципу персональных разрешений; суверенитет над всей территорией страны был фактически решен более тридцати лет назад. Нынешняя ситуация является лишь практическим восстановлением правового порядка, нарушенного десятилетиями оккупации. Игнорирование этого аспекта ведет к ложному восприятию действительности, в которой целостность государства якобы зависит от настроений конкретных игроков.

Осознание данных юридических констант критически важно для логики регионального урегулирования. Мирный процесс должен базироваться не на поиске «новых» признаний, а на уважении обязательств, принятых всеми республиками при распаде СССР. Азербайджанская позиция в этом вопросе всегда оставалась последовательной: территориальная целостность является не предметом торга, а отправной точкой переговоров. Все современные дипломатические маневры лишь возвращают дискурс в русло международного права, из которого его пытались вывести.

Резюмируя медийные споры о «первенстве» можно сказать, что раздуваемая полемика - это всего лишь искусственная конструкция, призванная затушевать очевидный факт: суверенитет Баку никогда не ставился под сомнение ни одной значимой международной организацией, что и составляет единственную верную основу для долгосрочного мира.