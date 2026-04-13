40 тысяч астероидов сближаются с Землей, среди них есть потенциально опасные объекты

К настоящему времени обнаружено около 40 тысяч астероидов, сближающихся с Землей.

Об этом сообщили в Институте прикладной астрономии (ИПА) Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что всего в Солнечной системе открыто более одного миллиона астероидов, из которых большая часть находится между орбитами Марса и Юпитера.

"Кроме того, есть группировка астероидов, которые называют астероидами, сближающиеся с Землей (АСЗ). И вот этих объектов сейчас около 40 тысяч открыто на сегодняшний день. Процесс открытия идет достаточно быстро", — отмечают ученые.

Среди АСЗ есть потенциально опасные объекты, которые сближались или будут сближаться с Землей на расстояние менее 7,5 миллиона километров. Так, потенциально опасных астероидов крупнее одного километра — 154.

